Droga nel mezzo dell'Asia, arrestato un dipendente Ai domiciliari un 30enne di Benevento, fermato dai carabinieri

Gli hanno trovato la droga nel mezzo dell'Asia che utilizza per il suo lavoro a tempo determinato. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: è l'ipotesi di reato costata l'arresto ad Antonio Troise, un 30enne di Benevento, fermato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione i militari hanno rinvenuto 16 grammi di eroina custoditi nella MotoApe che il giovane utilizza per la sua attività per conto dell'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città.

Un bilancino è stato invece recuperato nella sua abitazione.

Dichiarato in arresto, l'indagato è stato sottoposto ai domiciliari su ordine del sostituto procuratore Flavia Felaco.

Nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al gip, nel corso della quale sarà assistito dagli avvocati Gerardo Giorgione e Cipriano Ficedolo.

Esp