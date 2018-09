"Furto in casa di un parroco deceduto", assolto un 33enne Al centro del processo un episodio accaduto a San Nicola Manfredi nel novembre 2017

Dieci mesi fa – nel novembre del 2017 – era stato arrestato, al pari di un'altra persona, con l'accusa di furto, ora è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza pronunciata dal giudice Anita Polito per Adrian Claudiu Stanca (avvocato Antonio Leone), 33 anni, residente a San Nicola Manfredi. Lui ed un 33enne erano stati bloccati all'epoca, da carabinieri e polizia, perchè ritenuti responsabili del furto di un gruppo elettrogeno nell'abitazione, a San Nicola Manfredi, di un parroco deceduto. Stanca era stato sottoposti ai domiciliari, sostituiti, dopo l'udienza di convalida, dall'obbligo di dimora: una misura successivamente revocata dal Riesame.

Esp