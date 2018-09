Tre persone denunciate per truffa informatica dai carabinieri Artigiano truffato di 11mila euro

Tre persone denunciate dai carabinieri della Stazione di Cusano Mutri per truffa e sostituzione di persona ai danni di un artigiano 56enne di Cusano che aveva denunciato di essere stato truffato.

Si tratta di una persona di Reggio Emilia, un'altra di origine pakistana ma residente a Verona ed una terza della provincia di Catania. Secondo l'accusa , i tre attraverso una serie di raggiri informatici hanno truffato l'artigiano sannita per un valore di 11mila euro. L'uomo aveva infatti acquistato su internet un autocarro trovato su un sito internet dedicato alla compravendita di veicoli. L'uomo è stato raggirato e alla fine ha purtroppo versato su due carte prepagate gli 11mila euro pattuiti per l'acquisto dle mezzo che in realtà non era di proprietà dei truffatori.