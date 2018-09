Cade da un'impalcatura, ferito un 46enne Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Trasportato al Rummo in codice Rosso

E' caduto da un'altezza di circa 5 metri ed ha riportato ferite in varie parti del corpo. Si tratta di un 46enne. L'incidente è avvenuto in via Campo Sportivo a Torrecuso. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, ancora non è chiaro se l'uomo si trovasse in cima ad una scalo a ad un ponteggio quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 Misericordia di Vitulano e l'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118 con i carabinieri. il malcapitato è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Rummo dove i medici lo hanno ricoverato a causa delle fratture riportate.

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri che dovranno ricostruire l'intera vicenda.

Al.Fa