L'avvocato Cancellario riconfermato a Cassa nazionale forense Mandato di quattro anni per l'ex presidente dell'Ordine

Manca l'ufficialità, che arriverà soltanto lunedì, quando a Napoli saranno completate le operazioni. Ma le 900 schede che restano ancora da scrutinare non sono destinate a scompaginare gli equilibri già definiti. Che restituiscono la riconferma dell'avvocato Camillo Cancellario come delegato della Cassa nazionale forense. Per l'ex presidente dell'Ordine forense sannita, dunque, un nuovo mandato di quattro anni – 2019/2022- dopo un risultato che l'ha proiettato al quarto dei nove posti assegnati, su base proporzionale, al Distretto della Corte di appello di Napoli.

Urne aperte anche a Benevento da lunedì a venerdì, alta la partecipazione. Sono stati infatti1309, sui 1980 aventi diritto, gli avvocati che hanno espresso il loro voto. Riservando 1223 consensi alla lista 3, nella quale erano candidati, oltre a Cancellario, i colleghi Mariarosaria Tirino e Crescenzo Perrina.

Esp