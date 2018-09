Controlli dei carabinieri: denunce e segnalazioni Il bilancio delle attività

Quattro denunce, cinque segnalazioni per uso di droga e due proposte di foglio di via nel bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale. Nel mirino della denuncia sono finite quattro persone di Cautano (patente di guida non regolare) e di Airola (furto di una borsa con denaro e bancomat e prelievo di soldi con un bancomat rubato).

Le segnalazioni per il consumo di stupefacenti riguardano tre giovani di Benevento, uno di San Giorgio del Sannio (trovati con uno 'spinello) e un uomo di Bucciano in possesso di un grammo di cocaina. Due rumeni già noti alle forze dell'ordine sono stati proposti per il foglio di via, quattro automobilisti sono stati sorpresi senza patenti ed altri undici al volante di auto non in regola con l'assicurazione.