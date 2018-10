Con l'auto in un burrone: feriti madre e due bimbi | FOTO Incidente stradale a San Nicola Manfredi. Tre persone recuperate dai vigili del fuoco

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada che da San Nicola Manfredi conduce alla frazione Santa Maria a Toro. Si tratta di una madre che viaggiava a bordo di una Lancia Y in compagnia dei suoi due bambini. Secondo una prima ricostruzione forse a causa del manto stradale reso viscido dalle abbondanti piogge delle scorse ore, la donna ha perso il controllo del veicolo. L'utilitaria ha sbandato ed è finita in un burrone. Nessun automobilista si è accorto dell'incidente perchè l'auto non era visibile a causa della vegetazione. A far scattare l'allarme è stata la stessa donna che è per fortuna riuscita a recuperare il suo cellulare e a far scattare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e le ambulanze del 118. I pompieri si sono calati nel dirupo ed hanno riportato sulla strada i malcapitati assistititi dal personale sanitario del 118. Sia per la madre che per i bambini si è reso necessario il trasferimento in ospedale.