"Prostituzione", sequestrato immobile e due arresti Decreto del Gip, intervento della Squadra mobile al Rione Ferrovia

Hanno sequestrato un immobile perchè ritenuto il teatro di una attività di prostituzione ed arrestato due persone per sfruttamento.

È quanto viene ricostruito da un'inchiesta sfociata in un decreto adottato dal gip Gelsomina Palmieri, su richiesta del sostituto procuratore Marcella Pizzillo, ed eseguito ieri sera dalla Squadra mobile in via Boccalini, al Rione Ferrovia.

Nel mirino degli inquirenti è finito un 'giro' di prostituzione che si sarebbe svolto all'interno dello stabile, di cui è indicata come tenutaria una cittadina di nazionalità dominicana arrestata per sfruttamento della prostituzione al pari di un uomo di Benevento. Difesi dall'avocato Gerardo Giorgione, entrambi sono ai domiciliari.

All'interno ragazze straniere che avrebbero intrattenuto in cambio di denaro i clienti che di volta in volta bussavano alla porta dell'appartamento.

Un quadro al centro di un'indagine avviata alcuni mesi fa nella quale risultano coinvolte più persone.

Esp