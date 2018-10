Permesso a costruire a Foglianise, quattro assoluzioni Il Tribunale: "Il fatto non sussiste"

Erano imputati di abuso d'ufficio, ma sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il Tribunale, in linea con le richieste del pm Maria Gabriella Di Lauro e dei difensori, ma non della parte civile, per Lidia Matarazzo, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Foglianise, Roberto Scalamandrè, progettista, Giuseppe Varesi e Clotilde D'Ambrosio.

La vicenda risaliva al 2010 ed era relativa ad un permesso a costruire per un immobile di cui, secondo la Procura, avrebbero beneficiato Varesi e D'Ambrosio.

Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione degli imputati, difesi dagli avvocati Nico Colangelo, Giancarlo Caporaso, Giovanni Rossi e Marcello D'Auria. L'inchiesta era stata innescata dalla denuncia di un cittadino, parte civile, rappresentato dall'avvocato Nunzio Gagliotti.

