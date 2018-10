"Stalking" ai danni di un'attrice, un 38enne a processo Sms minacciosi alla donna. A gennaio il via al dibattimento

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking, perchè ritenuto il presunto responsabile di condotte persecutorie ai danni di una donna di Ponte, impegnata nel mondo dello spettacolo, che vive nella Capitale. E' l'accusa con la quale il gup Loredana Camerlengo ha spedito a giudizio, così come aveva chiesto la Procura, un 38enne di Fragneto Monforte, difeso dall'avvocato Angelo Pica. L'inchiesta a suo carico era partita dopo le denunce presentate nel 2016 dalla presunta vittima – parte civile con l'avvocato Giuseppe Sauchella-, che aveva raccontato ciò che avrebbe subito.

L'uomo, che probabilmente nutriva nei suoi confronti sentimenti non corrisposti, l'avrebbe ripetutamente molestata, inoltre le avrebbe inviato numerosi sms di stampo intimidatorio, minacciandola di morte. Una situazione che aveva determinato, sostengono gli inquirenti, un cambiamento delle abitudini della malcapitata, costretta ad uscire, per paura, sempre in compagnia.

Questa mattina la celebrazione dell'udienza preliminare, al termine della quale il giudice ha deciso che la vicenda sia meritevole del vaglio del dibattimento, fissando l'inizio del processo per il 22 gennaio del prossimo anno.

Esp