Colpi dei ladri in negozi, scuola e centro sociale Malviventi in azione al Rione Ferrovia

Ladri in azione al rione ferrovia dove nel mirino sono finiti un negozio di parrucchiere, una scuola ed un centro per minori. Il tour dei malviventi ha avuto inizio nell'attività di un parrucchiere che ieri mattina alla riapertura si è trovato di fronte i chiari segni lasciati dai malviventi. Dopo aver forzato la serranda e un infisso, i ladri sono entrati all'interno del negozio di parrucchiere ed hanno portato via soldi e qualche prodotto.

Sempre al rione Ferrovia, malviventi in azione in via Romualdo, all'interno di un centro sociale per minori. In questo caso, dopo aver forzato una finestra, gli autori del raid sono entrati all'interno della struttura ed hanno messo tutto a soqquadro. Spariti una play station, ed alcuni computer utilizzati da educatori e ragazzi.

La scorribanda ha poi riguardato anche la scuola adiacente in un'altra struttura utilizzato da un centro polivalente. In questo caso a sparire sono stati i soldi dei distributori ed un computer. Sull'accaduto indaga la Polizia.