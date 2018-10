Minaccia con pistola e sequestro, assolto poliziotto sannita La sentenza del Tribunale di Cagliari per Giovanni De Cristofaro, 33 anni, di Benevento

Un anno fa era stato assolto dal giudice Pezza, a Benevento, oggi dalla sua collega del Tribunale di Cagliari, Deriu. Che ha ritenuto insussistenti, così come aveva chiesto l'avvocato Antonio Leone, le accuse di minaccia aggravata dall'uso di una pistola, sequestro di persona e furto contestate a Giovanni De Cristofaro, 32 anni, di Benevento, un agente di polizia attualmente in servizio presso la Questura di Nuoro.

Le imputazioni erano relative ad un episodio accaduto alcuni anni fa all'interno dell'aeroporto di Cagliari, del quale aveva fatto le spese, secondo la Procura, una donna con la quale De Cristofaro aveva stretto un rapporto sentimentale a dir poco tormentato, e ora definitivamente interrotto.

Come si ricorderà, nel marzo 2012 il poliziotto era stato arrestato in un'indagine innescata dalle denunce della malcapitata. L'allora 27enne era finito in carcere, poi aveva ottenuto i domiciliari, infine era tornato in libertà.

Era stato licenziato, ma il provvedimento era stato annullato dal Tar, che aveva accolto il ricorso dello stesso legale. Una decisione che aveva comportato il suo reintegro e, successivamente, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, la sua assegnazione a Nuoro.

Esp