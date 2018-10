Vìola i domiciliari, viene fermato e torna ad arresti in casa Angelo Liberti, 36 anni, fermato dalla polizia

Vìola i domiciliari, viene beccato per evasione e torna nuovamente agli arresti in casa. E' la misura adottata per Angelo Liberti (avvocato Luca Russo), 36 anni, di Benevento, una delle tre persone che a luglio erano finite in carcere per il furto compiuto nel bar Morgana (otto bottiglie di birra e poco più di 7 euro il bottino) e l'assalto, fallito, ai danni di un locale adiacente, il 'Glam caffè longe bar', del quale era stata sfondata la vetrina.

Dopo la convalida, il gip Loredana Camerlengo aveva rimesso in libertà uno degli indagati, disponendo i domiciliari per gli altri due, tra i quali Liberti. Una misura che, come detto, il 36enne, fermato dalla polizia, è accusato di aver evaso, ma alla quale è stato ancora sottoposto su ordine del Pm.

