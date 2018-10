Furto di pannelli in un ex pastificio, arrestati due giovani Ai domiciliari due 19enni, fermati dalla Volante

Li hanno bloccati mentre erano pronti a portar via pannelli in lamiera coibentati, del valore di circa mille euro, rubati da una fabbrica in disuso a contrada Ponte Valentino. Ai domiciliari sono finiti due diciannovenni, fermati dalla Volante. Ad innescare l'intervento degli agenti è stata una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura. Una volta sul posto, i poliziotti, dopo aver notato che la catena del cancello d'ingresso ad un ex pastificio era stata divelta, hanno sorpreso i due giovani mentre caricavano i pannelli su un furgone. Gli indagati hanno provato a squagliarsela, inutilmente. Condotti negli uffici di via De Caro, sono stati poi riaccompagnati a casa, in stato di arresto. Il materiale ed il mezzo sono stati sequestrati.