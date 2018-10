Cede dosi di eroina a due consumatori, arrestato Operazione della Mobile, un 26enne ai domiciliari, ai quali era già sottoposto

Era ai domiciliari, ai quali è stato nuovamente sottoposto dopo essere stato arrestato per aver ceduto eroina. E' l'accusa contestata a Mirco Polese, un 26enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato dalla Squadra mobile del vicequestore Emanuele Fattori.

Gli agenti della sezione antidroga sono risaliti a lui dopo aver accertato che aveva venduto dosi di 'roba' a due consumatori. Su ordine del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, il giovane è stato riaccompagnato a casa, in stato di arresto: una condizione nella quale si trovava già, sempre per droga, prima di essere beccato nella serata di ieri. Ha nominato come difensore l'avvocato Claudio Fusco.

Esp