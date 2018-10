"Falsa testimonianza in un processo", giovane condannato Rito abbreviato per un 25enne di Montesarchio

Dieci mesi e 20 giorni, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Gelsomina Palmieri per Ivan Nicolella (avvocato Gianpietro Roviezzo), 25 anni, di Montesarchio, che rispondeva di falsa testimonianza.

L'accusa gli era stata contestata per le dichiarazioni rese nel febbraio del 2017 nel corso di un processo dinanzi al giudice Sergio Pezza, quando, contrariamente a quanto affermato nel corso delle indagini dei carabinieri, aveva sostenuto di non conoscere l'imputato come autore ai danni di una persona, parte civile con l'avvocato Mario Cecere.

Esp