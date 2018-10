"Furto di pannelli", il Pm rimette in libertà i due giovani Erano stati arrestati sabato dalla Volante

Rimessi in libertà dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino, che ha evidentemente ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, ed anche alla luce della portata dell'episodio, Daniele Polizia ed Antonio Iannuzzi, i due diciannovenni di Benevento che sabato erano finiti agli arresti domiciliari perchè ritenuti dalla Volante i responsabili del furto di sei pannelli coibentati in un ex pastificio a contrada Ponte Valentino.

Una ricostruzione alla quale gli avvocati Sergio Rando e Grazia Luongo hanno opposto quella dei loro assistiti, che sostengono di essere andati lì per dar da mangiare ai cani. Polizia, in particolare, lo faceva da tempo, avendo a disposizione, dopo averle ricevute dal proprietario, le chiavi del cancello d'ingresso dello stabilimento dismesso. Quanto ai pannelli, sarebbero serviti a costruire una cuccia per gli animali.

