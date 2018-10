Si aggrava bilancio dell'incidente: donna incinta perde bimbo Troppo gravi le ferite riportate dal feto. Signora in prognosi riservata. Sta meglio il padre

Si aggrava il bilancio del già drammatico incidente avvenuto domenica sera lungo la staltale 88 che da Benevento conduce a Campobasso dove aveva perso la vita Nicola Vigliotti, il 30enne originario di Fragneto che viveva con la moglie e i suoi due figli, questi ultimi erano in auto con lui, a Morcone dove gestiva con la moglie un bar ed un caseificio. Nella tarda serata di ieri è morto anche il bambino che la donna a bordo dell'Audi portava in grembo da circa 7 mesi. Troppo gravi le ferite riportate dal feto nello scontro tra la Punto, condotta da Gagliotti e l'Audi guidata dal padre della donna incinta – e non dal marito come inizialmente scritto -, sulla quale viaggiava anche un altro bambino. Una famiglia, originaria di Mirabella, che stava rientrando in Irpinia. La donna resta ricoverata in prognosi riservata al Fatebenefratelli. Sta meglio, invece, il padre alla guida della Q3, ricoverato al Rummo.

Sarà invece operata al Santobono di Napoli la figlia della vittima, rimasta ferita al pari del fratellino che, per fortuna, nella serata di ieri sarebbe stato dimesso.

Sono intanto in corso le indagini della polizia stradale per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli agenti dell'Ufficio infortunistico, intervenuti per i rilievi, sono al lavoro per stabilire cosa abbia provocato lo scontro.

Intanto si è in attesa della decisione del magistrato per quanto riguarda l'autopsia del 30enne.