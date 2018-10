Dosi di eroina, non convalidato l'arresto di Polese Il 26enne è tornato ai domiciliari, ai quali era sottoposto per una precedente vicenda

Arresto non convalidato e rimissione in libertà per Mirco Polese, un 26enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato dalla Squadra mobile con l'accusa di aver spacciato dosi di eroina a due consumatori.

Difeso dall'avvocato Claudio Fusco, nell'occasione sostituito dall'avvocato Francesco Fusco, Polese è comparso dinanzi al gip Loredana Camerlengo, respingendo ogni addebito. Sostenendo di non aver mai ceduto droga ai due acquirenti, e indicando un'altra persona che potrebbe averlo fatto. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha deciso, come detto, di non adottare alcuna misura cautelare nei confronti di Polese, che resta però ancora ai domiciliari per una precedente vicenda.

Esp