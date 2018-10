Tentata estorsione metanodotto, rito abbreviato per 2 persone Udienza a novembre, altri due imputati già a processo

E' slittato al 13 novembre, per l'assenza del giudice, il rito abbreviato per Diego Spina (avvocati Gaetano Aufiero e Raffaele Fabiano), 40 anni, di Casalbore, e Marino Tascione (avvocati Antonio Barbieri e Giuseppe Bellaroba), 54 anni, di Casalbore, due delle quattro persone tirate in ballo dall'indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei carabinieri su due attentati incendiari ai danni di altrettanti cantieri, a Casalbore e Paduli, aperti per la costruzione di opere per il metanodotto Snam. Secondo gli inquirenti, l'obiettivo sarebbe stata l'imposizione al rappresentante dell'impresa del pagamento di una tangente di 40mila euro, in cambio di protezione.

Tentata estorsione, questa l'accusa contestata in concorso anche a Carmine De Rosa (avvocato Achille Cocco)), 34 anni, e Vincenzo De Rosa (avvocato Fabio Russo), 38 anni, entrambi di Paduli, che sono invece già imputati in un processo che proseguirà il 1 febbraio del prossimo anno. La ditta, parte civile in entrambi i giudizi, è assistita dall'avvocato Matteo De Longis junior.

