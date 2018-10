Vìola divieto di dimora in Campania, finisce in carcere Misura aggravata per un 38enne di Benevento, fermato a Campobasso dalla Mobile sannita

Lo hanno rintracciato alla stazione ferroviaria di Campobasso gli agenti della Squadra mobile sannita, che l'hanno arrestato per aver violato il divieto di dimora in Campania. E' la misura alla quale era stato sottoposto dal Riesame, che aveva sostituito la custodia in carcere, Enzo Martinelli, 38 anni, di Benevento, che a luglio era rimasto coinvolto con altre persone nel blitz antidroga della Dda.

A carico dell'uomo l'aggravamento disposto dal gip del Tribunale di Napoli per non essersi presentato nella località indicata inizialmente come sua dimora, e per essere rientrato a Benevento nei giorni scorsi, quando una Volante l'aveva sorpreso, con la patente revocata, alla guida di un'auto senza assicurazione. Il 38enne, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stato trasferito in carcere.

Esp