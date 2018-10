Rubano portafogli ad una parrucchiera: denunciate Fermate ed identificate al rione Ferrovia dalla Volante

hanno borseggiato una parrucchiera mentre era al lavoro nel suo negozio. Si tratta di una 36enne ed una 64enne di Benevento fermate dagli agenti delle Volanti nella tarda mattinata di oggi.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, la 64enne ha distratto la parrucchiera con la banale scusa di voler fare una piega, mentre la più 36enne ha sfilato il borsellino dalla borsa della vittima. La donna si è poi allontanata al pari della 64enne. La parrucchiara ha immediatamente capito quello che le era capitato ed è per fortuna riuscita ad annotare il numero di targa dell'auto con la quale le due erano scappate. Scattatro l'allarme, sul posto sono accorsi i poliziotti delle volanti, cooridanti dal commissario capo Andrea Monaco, che hanno bloccato l'auto nei pressi di via Paga. Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno recuperato il portafogli con 120 euro e i documenti di riconoscimento della vittima. Trasferite in Questura, per entrambe è scattata la denuncia per furto con destrezza in concorso. Il borsellino e il denaro sono stati restituiti alla titolare del salone da parrucchiera.