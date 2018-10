Liceo Artistico, manifesti contro razzismo e xenofobia | FOTO Riferimenti ai fatti di Macerata, con la condanna di Traini, e Foggia, con la morte di 12 migranti

Manifesti funebri firmati Collettivo studentesco Resistencia. Dedicati ad alcune delle vicende più drammatiche che hanno riempito nei mesi scorsi le cronache. Come i fatti di Macerata, con alcuni cittadini stranieri feriti a colpi di arma da fuoco, o la tragica morte dei migranti a Foggia. Sono comparsi sul cancello di recinzione del Liceo Artistico, in via Tiengo, con l'evidente finalità di richiamare l'attenzione sui fenomeni della xenofobia, del razzismo e non solo.

Uno dei manifesti è riservato alla recente condanna di Luca Traini (e non Nicola, come sostiene l'estensore del testo) per aver sparato a sei cittadini stranieri nello scorso febbraio, a Macerata, “considerato alle prese con tratti disarmonici”. C'è poi il riferimento alla terribile fine, in un incidente stradale a Foggia, di dodici migranti che tornavano dal lavoro, sfruttato, nei campi, per i quali “si ringrazia la mafia e il caporalato, e al caso di un 24enne, anch'egli straniero, “morto di malasanità e razzismo”. Argomenti sui quali – questa la chiosa finale - “chi non si schiera è complice”.

Esp