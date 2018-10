Rione Ferrovia, incendiata nella notte l'auto di una donna Via I Maggio, a fuoco un'Alfa 147

Nessun dubio, stavolta, sulla natura dolosa. Testimoniata da una bottiglietta di plastica contenente il liquido usato per scatenare le fiamme che nella notte, al rione Ferrovia, hanno attaccato un'auto. Il nuovo allarme è scattato intorno alle 3 in via I Maggio, dove una donna aveva lasciato in sosta la sua Alfa 147.

Il rogo è divampato all'improvviso, avvolgendo soprattutto la parte anteriore della vettura, pesantemente danneggiata. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno spento l'incendio, mentre la polizia ha eseguito i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire al movente ed agli autori di un gesto che allunga ulteriormente l'elenco degli episodi dello stesso tipo che vengono registrati con una frequenza impressionante sia in città, sia in numerosi centri della provincia.

