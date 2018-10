Ennesimo incendio nel Sannio: rotoballe in fiamme Vigili del fuoco in azione a Moiano

Rotoballe in fiamme la scorsa notte a Moiano. È accaduto in un'azienda agricola di via Vignale. L'allarme è scattato dopo della mezzanotte quando il proprietario si è accorto delle fiamme e del fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. I pompieri hanno impiegato ore prima di riuscire a spegnere il rogo. Al termine sono partiti gli accertamenti per stabilire la natura del rogo. Come sempre in questo caso, nessuna ipotesi viene tralasciata.