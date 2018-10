Accoltellamento, arrestato un ex dipendente comunale L'episodio ieri sera a Sant'Agata de' Goti. Ferito un 57enne

Tra i due pare esistessero vecchie ruggini. Certo nessuno immaginava ciò che è accaduto, che uno di loro accoltellasse l'altro. Un episodio accaduto ieri sera a Sant'Agata de' Goti, e che abbiamo anticipato, costato l'arresto a Gerardo Novizio, 65 anni, ex dipendente comunale ora in pensione. Lesioni personali aggravate l'accusa contestata all'uomo che ha colpito più volte con un coltello Michele I., 57 anni, sempre di Sant'Agata de' Goti. Tutto è accaduto dinanzi ad un chiosco in via Sant'Antonio Abate dove, secondo una prima ricostruzione, tra i due è scoppiata evidentemente una lite, poi degenerata quando il 65enne avrebbe sferrato più fendenti contro il 57enne, poi soccorso e trasportato in ospedale dove i medici gli hanno medicato le ferite ed hanno allertato i carabinieri.

Dopo poco i militari hanno fermato e trasferito in caserma Novizio. Su disposizione del sostituto procuratore Assunta Tillo, al pensionato sono stati concessi i domiciliari. Nei prossimi giorni sarà interrogato alla presenza del suo difensore, l'avvocato Alessandro Della Ratta.