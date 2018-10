Controlli, denunce e posti di blocco della Polizia Denunciato 53enne per aver installato una telecamera dinanzi casa nonostante divieto del Questore

Identificate 470 persone di cui 34 già note alle forze di Polizia, controllati 279 veicoli, ispezionati 17 locali pubblici, 5 sale scommesse, 3 rivendite di oggetti preziosi e un compro oro. Ed ancora, controllate 32 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nel Sannio.

In campo gli uomini e le donne del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in collaborazione con gli agenti delle Squadre Volanti della Questura di Benevento e del Commissariato di Telese Terme, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e della Divisione Amministrativa e Sociale. I poliziotti hanno denunciato un pregiudicato 53enne di Benevento per aver violato la sorveglianza speciale. E' stato trovato in possesso di una telecamera installata sull'ingresso di casa nonostante il divieto emesso dal Questore di Benevento.

“Non abbassiamo la guardia. Occorre proseguire con una capillare azione di monitoraggio del territorio prevenendo il degrado sociale, contrastando la criminalità diffusa e le attività illegali come l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori”, ha commentato il questore Giuseppe Bellassai che ha anche aggiunto: “La Polizia di Stato intensifica la propria presenza sul campo per rafforzare sempre di più la sicurezza dei cittadini del Sannio”.