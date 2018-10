Tenta di rubare scarpe: scoperto, spintona commessa e scappa E' accaduto in via Grimoaldo Re. Indaga la Polizia

Momenti di paura questo pomeriggio per una commessa in un negozio di calzature al rione Ferrovia, che si è trovata a fare i conti con una persona che aveva tentato di rubare un paio di scarpe dagli scaffali.

E' accaduto in via Grimoaldo Re, dove, secondo una prima ricostruzione, la commessa ha notato gli strani movimenti di un 'cliente' che si aggirava tra gli scaffali. La donna è intervenuta quando ha capito le reali intenzioni di quell'uomo. Quando ha capito di essere stato scoperto, il balordo ha abbandonato le calzature tra i corridoi ed è scappato spintonando la commessa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno ascoltato la dipendente del negozio ed avviato le indagini per cercare di risalire all'identità del protagonista del tentativo di furto, che si è allontanato dalla zona a bordo di un'auto.

Al.Fa