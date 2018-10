Controlli dei carabinieri nel Sannio: denunce e fogli di via Due persone arrestate rispettivamente per aver violato obblighi e per scontare pena definitiva

Due persone arrestate, 12 denunciate, 14 giovani segnalati per uso di droga e 8 persone proposte per il foglio di via obbligatorio. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Benevento in tutto il Sannio.

Ad essere arrestati, a Benevento e a Montesarchio sono stati un 42enne di Chianche, in provincia di Avellino e un 29enne di Montesarchio. Nel primo caso, i militari della Compagnia di Benevento hanno fermato il 42enne irpino nei pressi della stazione ferroviaria. L'uomo aveva violato la libertà vigilata. A Montesarchio, invece, i carabinieri hanno notificato al 29enne un'ordine di carcerazione per espiare una pena definitiva di due anni e 4 giorni di reclisone per rapina e lesioni commessi a Vercelli nel luglio del 2016.

lunga la lista delle persone denunciate: due automobilisti per essere stati sorpresi alla guida delle loro auto nonostante fossero state sequestrate; un 33enne residente a Pietrelcina sorpreso nell’area terminal con 14 grammi di hashish; un 44enne di Ceppaloni trovato in possesso illegale di 17 cartucce per pistola calibro 38 special

Nell’area del Fortore di competenza della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo i militari hanno denunciato per truffa in concorso due pregiudicati sardi. Si erano fatti accreditare 250 euro senza corrispondere la merce ordinata via internet da una persona di Circello. Ed ancora denunciate due donne ritenute responsabili di violenza privata e invasione di terreni poiché le due senza alcun giustificato motivo impedivano agli operai di una ditta che stava effettuando lavori edili ad un loro vicino. Denunciati infine un anziano di San Marco per detenzione di 18 cartucce e du epersone di San Giorgio la Molara per abusivismo edilizio.