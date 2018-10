Pullman sfonda recinzione e finisce in bilico su binari | FOTO L'incidente a ridosso della stazione ferroviaria di Ponte

Momenti di paura questo pomeriggio a Ponte per un Pullman che, dopo aver rotto una recinzione, è finito in bilico sui binari . E’ accaduto a ridosso della stazione ferroviaria di Ponte. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore dell’autista durante una manovra o se al contrario abbiano ceduto i freni del mezzo durante la sosta. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Il pullman è stato successivamente trainato da un grosso trattore che è riuscito a rimetterlo in carreggiata.

Al.Fa