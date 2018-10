In auto con pellicce e gioielli rubati: tre arresti Due georgiani e un ucraino bloccati dai carabinieri lungo la Benevento - Campobasso

Sono gravemente indiziate del furto e della ricettazione di gioielli e pellicce, e del porto di quattro coltelli le tre persone fermate ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Morcone al termine di un inseguimento lungo la Statale che collega Benevento a Campobasso. Si tratta di due cittadini georgiani e di un ucraino. Li hanno bloccati i carabinieri della Stazione di Morcone e Guardia Sanframondi al termine di un inseguimento scattato dopo che il conducente dell'auto sulla quale viaggiavano i tre non si è fermato all'alt.

Durante la perquisizione dell'auto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato pellicce e gioielli oltre ai 4 coltelli. I tre sono stati condotti in caserma, dove un cittadino della provincia di Campobasso li ha riconosciuti quali autori del furto presso la sua abitazione, dalla quale avevano portato via monili in oro per un valore complessivo di circa 6mila euro e 300 euro in contanti. Continuano invece le indagini per cercare di risalire ai proprietari delle pellicce e degli altri oggetti rinvenuti nell'auto. Sottoposti a fermo, i tre indagati sono stati trasferiti in carcere.