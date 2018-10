Raid dei ladri in una casa mentre la proprietaria dorme Abitazione a soqquadro: portati via soldi e qualche oggetto in oro

Momenti di paura all'alba di oggi per una pensionata finita nel mirino di almeno due banditi entrati in azione nella sua casa a Foglianise. L'allarme è scattato in via Frascio, non lontano dal Convento di Sant'Antonio quando la proprietaria di casa si è svegliata ed ha notato tutte le camere a soqquadro. Lei, per fortuna, non si è accorta di nulla. I malviventi, dopo essere entrati forzando una finestra e incuranti della presenza della pensionata in camera da letto hanno agito indisturbati. Hanno raggiunto tutte le stanze dell'abitazione dalle quali hanno portato via soldi (anche monete straniere di una collezione) e qualche gioiello.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.