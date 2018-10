Arresto non convalidato e ritorno in libertà per il 19enne La decisione del gip per Mattia Ievolella, ai domiciliari per droga

Arresto non convalidato e rimissione in libertà per Mattia Ievolella, il 19enne di Benevento che lunedì sera era finito ai domiciliari dopo essere stato fermato dai carabinieri per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' la decisione adottata dal gip Loredana Camerlengo, dinanzi al quale il giovane, difeso dall'avvocato Nino Del Piero, è comparso questa mattina. Ievolella ha spiegato che la droga sequestrata era per uso personale, di averla acquistata sabato in quella quantità – oltre 30 grammi – con l'obiettivo di risparmiare. Aggiungendo che, quando i militari l'avevano bloccato in via Cocchia in sella ad una bici elettrica, stava raggiungendo piazza Risorgimento per consumare con alcuni amici i 10 grammi di hashish che gli erano stati trovati in una tasca del pantalone. Quanto ai soldi, ha precisato che si trattava di una parte di quelli che guadagna mensilmente in un autolavaggio.

Come si ricorderà, i carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato nella sua abitazione altri 22 grammi della stessa 'roba', un grinder con 2 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello da cucina con tracce di hashish e 90 euro.

Esp