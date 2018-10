Tentano di rapinare supermercato: messi in fuga da cassiere Tentato colpo questa sera ai danni del Conad di Pacevecchia. Indaga la Polizia

Momenti di paura questa sera per clienti e dipendenti di un supermercato che si sono trovati a fare i conti con due banditi, con il volto coperto e armati.

È accaduto all'interno del Conad di via Pacevecchia, già altre volte teatro di analoghi episodi.

Tutto è accaduto prima delle 19, quando i malviventi hanno fatto la loro comparsa dinanzi il supermercato in sella ad uno scooter poi risultato rubato. Entrambi sono scesi dal mezzo e sono entrati. Si sono diretti verso la cassa con la chiara intenzione di rapinare l'addetto. Il commesso ha però reagito. Ne è nata una colluttazione al termine della quale, però, i malviventi sono scappati a mani vuote. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e della Squadra mobile che hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti ed hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Per fortuna il commesso non ha riportato ferite durante la colluttazione con i banditi.

Gli agenti hanno effettuato una serie di posti di blocco in tutta la zona per cercare di individuare i due responsabili della tentata rapina.

Al.Fa