Sabato a Montesarchio i funerali di Valentino Improta La sorella: "Cinque mesi di strazio e di dolore. Vogliamo solo giustizia per una morte atroce"

Saranno celebrati domani, sabato 20 ottobre, alle 14.30 nella chiesa di San Leone di piazza Mercato a Montesarchio i funerali di Valentino Improta, il 26enne ucciso a colpi di arma da fuoco e rinvenuto carbonizzato, lo scorso 4 maggio, in una Fiat Punto alla località Cepino nelle vicinanze di un'area pic-nic sul monte Taburno.

La salma arriverà però questo pomeriggio, sempre alle 14.30, presso la camera ardente allestita nel cimitero di Montesarchio.

Dopo oltre 5 mesi la mamma Filomena, il papà Giovanni, le sorelle Chiara, Anna e Luana, il figlioletto e la compagna potranno piangere il corpo del loro caro. Un'attesa lunga, scandidata dalle indagini di procura e carabinieri che hanno effettuato una serie di accertamenti sulla salma e sugli elementi repertati sia sul luogo del delitto che altrove.

“Cinque mesi di attesa, cinque mesi di strazio e di dolore per noi familiari”, spiega ad Ottopagine.it la signora Luana, sorella di Velentino. “Da quel giorno non ci diamo pace. Valentino non meritava tutto ciò. Era mio fratello, la mia colonna. E al di là di supposizioni e veleni lanciati contro di lui e contro la nostra famiglia, non si può morire in quel modo atroce. E' gravissimo e disumano quello che è accaduto a nostro fratello. Oggi – conclude Luana – piangiamo su quella bara, ma a gran voce chiediamo giustizia. Solo giustizia per la morte di Valentino”.