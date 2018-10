Omicidio Parrella, alle 16 la sentenza per Silvio Sparandeo Rito abbreviato, il Pm ha chiesto 20 anni. Oggi gli interventi legali parti civili e difesa

Il 26 settembre era stato il pm Miriam Lapalorcia, al passo di addio alla Procura sannita (ora è in forza a quella di Foggia) a chiedere 20 anni, con rito abbreviato, per omicidio volontario. Sulla stessa lunghezza d'onda, questa mattina, e con argomentazioni, se possibile ancora più forti, sulla violenza dei colpi e sulle parti del corpo alle quali erano stati inferti, anche mentre il malcapitato era inerme, gli avvocati Angelo Leone e Grazia Luongo (per la mamma, due sorelle ed altrettanti fratelli della vittima, parti civili), che si sono espressi per la dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

Di segno diametralmente opposto, come è ovvio, le arringhe dei difensori, gli avvocati Dario Vannetiello e Maria Cristina Caracciolo. Che hanno proposto l'assoluzione del loro assistito e, in subordine, nel quadro di un delitto preterintenzionale, la concessione delle attenuanti generiche, l'eliminazione dell'aggravante dei futili motivi, il minimo della pena e la revoca o la sostituzione della misura cautelare. Conclusioni alle quali sono giunti dopo aver escluso l'esistenza del nesso di causalità tra i colpi ed il decesso, sottolineando il contenuto di un'intercettazione, la natura della lesione cranica, ritenuta più compatibile con una caduta che con un pugno (anzi, valutando le immagini, uno schiaffo).

Mancava poco alle 13 quando la discussione è terminata, dando il via all'attesa per la sentenza che alle 16 il gup Francesca Telaro pronuncerà per Silvio Sparandeo, 28 anni, di Benevento, accusato dell'omicidio di Antonio Parrella, 32 anni, morto al Rummo il 27 luglio dello scorso anno per le conseguenze delle botte subite, la sera precedente, durante una festa di compleanno.

Sarà l'epilogo di primo grado di una vicenda drammatica ed inquietante, oggetto di un'indagine curata dalla Squadra mobile e sfociata, lo scorso 10 aprile, nell'arresto di Sparandeo. A suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Riesame, adottata dal gip Flavio Cusani, che, a differenza del Pm, aveva però qualificato l'omicidio come preterintenzionale.

Esp