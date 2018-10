Ladri in casa di un medico: scardinate tre casseforti Maxi furto nel quartiere Mellusi

Tre casseforti con all'interno gioielli, orologi ed altro materiale di valore fatte sparire. Maxi furto la scorsa notte in casa di un medico al rione Mellusi.

In azione i banditi che sono entrati in un condominio di via Giustiniani. Raggiunto il piano dove abita il professionista, i malviventi sono entrati nell'appartamento dopo aver forzato ed aperto la porta d'ingresso. Gli autori del raid, approfittando dell'assenza dei proprietari hanno rovistato ovunque, mettendo tutto a soqquadro. Attenzione rivolta a tre forzieri che sono stati sradicati e portati via.

Ancora da quantificare il bottino dei malviventi. Al rientro, l'amara sorpresa per il medico che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo. Resta da appurare se si tratti delle stesse persone che da alcune settimane mettano a segno colpi, messi a segno o tentati nella zona del rione Mellusi.

Al.Fa