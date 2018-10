Droga nascosta nella galleria, il 52enne resta in silenzio Il gip concede i domiciliari ad Antonio Senesi, arrestato dalla Mobile

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Loredana Camerlengo, che al termine dell'udienza di convalida gli ha concesso i domiciliari, Antonio Senesi (avvocato Gerardo Giorgione), 52 anni, di Benevento, che qualche giorno fa era finito in carcere per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era stata la Squadra mobile ad arrestarlo, dopo averlo sorpreso mentre cercava di nascondere nella galleria della stazione al rione Libertà dodici panetti di hashish. Un altro panetto della stessa 'roba' (in tutto un chilo e 300 grammi) era stato rinvenuto, al pari di alcuni grammi di cocaina e marijuana, nella cassetta della posta della sua abitazione, mentre un bilancino di precisione era stato scovato in cantina.

Esp