Accusato di evasione fiscale, assolto imprenditore Titolare di una ditta che vende all'ingrosso bevande non alcoliche. Revocato sequestro dei beni

Assoluzione e restituzione di tutti i beni sequestrati: un'auto e due furgoni. E' la sentenza pronunciata dal giudice Lignelli, che lo ha assolto per non aver commesso il fatto, nei confronti di Vincenzo Zaccari, 34 anni, di Circello, legale rappresentante della 'Zaccari distribution beverages', una società che opera nel commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche.

Difeso dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, Zaccari era stato chiamato in causa da un'indagine della guardia di finanza per una presunta evasione fiscale riferita al 2011. Secondo gli inquirenti, non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi, evadendo imponibile e Iva. L'inchiesta era sfociata anche nel sequestro preventivo dei beni disposto dal Gip, su richiesta della Procura, ed eseguito dalle fiamme gialle nel gennaio 2014.

