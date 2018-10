Colpo di fucile contro macelleria, cresce l'allarme in Caudina Ennesimo attentato intimidatorio. Nel mirino un negozio in pieno centro a Moiano

Un colpo di fucile da caccia, caricato con una cartuccia a palla singola esploso contro una macelleria. È accaduto in via Giovanni XXIII in pieno centro a Moiano. Nel mirino il negozio di un 39enne del posto. L'amara sorpresa alla riapertura, quando il titolare ha notato il foro sulla serranda. Alzata la saracinesca, evidenti anche i danni alla porta d'ingresso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini sull'ennesimo episodio registrato in Valle Caudina, teatro di numerosissimi incendi ed altri fatti che destano evidentemente preoccupazione per i residenti.