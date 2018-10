"Cessione di dosi di cocaina", assolto un 31enne Rito abbreviato per Eugenio Martinelli, di Benevento

Era accusato di aver ceduto sostanze stupefacenti,, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il gup Loredana Camerlengo al termine del rito abbreviato per Eugenio Martinelli (avvocato Antonio Leone), 31 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa per un episodio accaduto il 31 ottobre del 2014. Quando era stato denunciato perchè ritenuto responsabile di aver dato ad una persona sei involucri contenenti cocaina. Oggi la definizione della vicenda e l'assoluzione dell'imputato.

