"Ha ricettato due assegni", assolto un 51enne La sentenza del giudice Polito per Annio De Luca, di Benevento

Era accusato di una doppia ricettazione, ma in entrambi i casi è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' quanto stabilito dal giudice Anita Polito al termine dei processi a carico di Annio De Luca (avvocato Luca Russo), 51 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa, nel 2011, per due assegni: uno di 1130 euro, di cui era stato denunciato il furto, l'altro, clonato, di 2100 euro.

