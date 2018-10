Parcheggiatore abusivo multato e giovane segnalato per droga Due interventi degli agenti delle Volanti

Gli agenti della Volante hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo sorpreso mentre chiedeva i soldi nell'area di sosta a ridosso della sede dell'Arpac. Per l'uomo, peraltro già noto alle forze dell'ordine è scattato anche il sequestro del denaro ritenuto essere provento dell'attività non regolare. Sempre i poliziotti della Volante hanno inoltre segnalato alla prefettura un giovane trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish.