Corteo protesta contro impianto rifiuti: chiusa la Statale 87 L'ordinanza del Prefetto di Benevento dalle 10 alle 12,30 di domani, sabato 27 ottobre

Il Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta ha disposto la sospensione della circolazione sulla strade statale 87 dal KM 99 + 300 al KM 105,850- limite di provincia con Campobasso, dalle 10 alle ore 12,30 di sabato 27 ottobre, in occasione del corteo di protesta, che interesserà la predetta arteria, organizzato per manifestare contro la realizzazione nel comune di Sassinoro di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti.

Il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, interesserà qualsiasi veicolo ad eccezione di quelli al seguito del corteo. Il provvedimento si è reso necessario per preservare l’incolumità delle persone, assicurare il regolare svolgimento della manifestazione di protesta e garantire il passaggio dei partecipanti in condizioni di sicurezza.