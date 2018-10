Abitazione in fiamme, paura in via Biagio Cusano Sul posto vigili del fuoco e polizia. Allarme fatto scattare dai condomini

Appartamento in fiamme questa mattina in via Biagio Cusano a Benevento. Le fiamme sono divampate in un'abitazione nella quale non c'era per fortuna nessuno. Sono stati i condomini del palazzo a far scattare l'allarme dopo che si sono accorti del fumo denso ed acre fuoriuscire dalla casa al primo piano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della Volante. I pompieri sono entrati nella casa ed hanno spento il rogo.

A Bruciare stracci ed altro materiale accatastato chissà da chi all'interno di una stanza dell'appartamento non abitato. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia.