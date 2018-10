Vento forte e acquazzoni: alberi spezzati e tegole volate via Violente raffiche. Decine di interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti

L'atteso nubifragio è arrivato puntuale preceduto da violente raffiche di vento che dal pomeriggio imperversano in tutto il Sannio. Decine le chiamate ai vigili del fuoco a cauda di alberi sradicati, rami spezzati e coperture in lamiera volate a decine di metri di distanza. A questo, intorno alle 17 si sono aggiunti i primi allagamenti sia a Benevento che in numerosi centri della provincia.

La situazione più preoccupante risulta essere in Valle Caudina e ad Apice. Le maggiori criticità sono causate dal vento fortissimo. Nella serata sono attese precipitazioni abbondanti.

IN AGGIORNAMENTO