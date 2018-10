Dopo la multa scatta il foglio di via per due prostitute Le donne erano state fermate e multate dagli agenti della Volante

Foglio di via per due prostitute identificate dagli agenti della Volante nei pressi della stazione ferroviaria. Il provvedimento è stato emesso dal questore Giuseppe Bellassai al termine delle indagini avviate qualche giorno fa quando le due donne erano state fermate anche in compagnia di clienti. Si tratta di una rumena ed una nigeriana di 21 e 33 anni. Per loro il divieto di ritorno nel comune di Benevento per di tre anni.