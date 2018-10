In città per convalida arresto, ruba auto e fugge: in carcere Uscito dal Tribunale ha rapinato un'auto al rione Libertà: tampona e viene inseguito fino a Calvi

Aveva raggiunto il Tribunale di Benevento per la convalida dell'arresto al quale era stato sottoposto per droga dai carabinieri di Ariano Irpino. Al termine dell'udienza è uscito dal palazzo di giustizia, ha rapinato una Fiat Brava al Rione Libertà ed è scappato fino a Calvi dove i carabinieri dlela Compagnia di Benevento lo hanno bloccato. Si trova ora in carcere , a Benevento, il 28enne della provincia di Avellino accusato ora di furto, rapina ed evasione.

Il giovane era stato fermato nella notte tra sabato e domenica dai militari di Ariano. Per lui era scattato l'arresto per rapina e detenzione ai fini di spaccio di droga. Ieri mattina era arrivato a Benevento per l'udienza di convalida senza scorta così come era stato autorizzato a fare.

Arresto convalidato e concessione dei domiciliari era stata la decisione del giudice. Per questo motivo l'indagato avrebbe dovuto nuovamente raggiungere la sua abitazione in maniera autonoma. Non è stato così. Uscito dal palazzo di giustizia, infatti, il 28enne ha raggiunto il rione Libertà dove ha rubato un’autovettura parcheggiata all’incrocio tra via Cocchia e via Napoli. Subito dopo ha tamponato una Nissan Qashqai ed è scappato. Scattato l'allarme, i carabinieri lo hanno inseguito fin nelle campagne del comune di Calvi. In contrada Bosco Sant’Agnese, infatti, l'uomo è finito fuori strada e, dopo un inutile tentativo di scappare a piedi, è stato fermato e arrestato dai carabinieri. Su disposizione del sostituto procuratore Maria Amalia Capitanio, il 28enne è stato trasferito in carcere.