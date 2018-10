Piante di canapa indiana, assolto un 40enne di Moiano Rito abbreviato per Francesco Caruso: "Fatto di lieve entità".

Assolto per la lieve entità del fatto. E' la sentenza pronunciata dal gup Flavio Cusani al termine del rito abbreviato a carico di Francesco Giuseppe Caruso (avvocato Marianna Febbraio), 40 anni, operaio, di Moiano, che nel novembre del 2015 era finito agli arresti domiciliari dopo il rinvenimento ed il sequestro di tre piante di canapa indiana dell'altezza di circa due metri e mezzo.

Gli arbusti erano stati scoperti dagli agenti del Commissariato di Cervinara in uno stabile di proprietà dell'uomo, che aveva spiegato che la marijuana era per uso personale. L'arresto era stato convalidato, ma Caruso era immediatamente ritornato in libertà.

