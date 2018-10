Sorvegliato speciale sorpreso mentre guida: arrestato Ai domiciliari un 28enne di Benevento, fermato dai carabinieri

Lo hanno sorpreso al volante di un'auto che non poteva però guidare perchè sottoposto alla sorveglianza speciale. E' questa l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri hanno arrestato Antonio De Rienzo, 28 anni, di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato fermato dai militari alla guida di una macchina nonostante la patente gli fosse stata sospesa per la misura di prevenzione disposta a suo carico. Di qui l'arresto e la decisione della Procura di spedirlo ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per venerdì dinanzi al gip Flavio Cusani. L'indagato è difeso dall'avvocato Claudio Fusco.

Esp